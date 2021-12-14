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14 дек 2021

BMW готовит дебют автомобиля-хамелеона

BMW готовит дебют автомобиля-хамелеона
Автор фото: фирма-производитель
На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе BMW собирается показать не только самую мощную версию электрического кроссовера BMW iX M60, но и невиданный до сих пор вид кузовных панелей, способных менять цвет.
К сожалению, пока известно, что менять цвет кузова можно будет одним нажатием кнопки. Не исключено, что в будущем подобные панели будут ставить на несколько моделей BMW, а возможность активировать выбор цвета будут давать по платной подписке. 
 
Уже сейчас скептики высказали ещё один аспект нововведения: в случае угона будет гораздо труднее отыскать машину по внешним приметам.

При написании новости использовалась информация:
110km

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