BMW готовит дебют автомобиля-хамелеона

На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе BMW собирается показать не только самую мощную версию электрического кроссовера BMW iX M60, но и невиданный до сих пор вид кузовных панелей, способных менять цвет.

К сожалению, пока известно, что менять цвет кузова можно будет одним нажатием кнопки. Не исключено, что в будущем подобные панели будут ставить на несколько моделей BMW, а возможность активировать выбор цвета будут давать по платной подписке.

Уже сейчас скептики высказали ещё один аспект нововведения: в случае угона будет гораздо труднее отыскать машину по внешним приметам.