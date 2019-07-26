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26 июл 2019

BMW готовит новый кроссовер

BMW готовит новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Главным конкурентом маленького паркетника баварской марки станет Audi Q2. Ожидается, что новинку построят на той же «тележке», что и хэтчбек BMW 1 Series последней генерации.

По информации британского издания Autoexpress, паркетник могут назвать Urban X. Любопытно, что два года назад немецкие СМИ прочили имя Урбан другому компактному кроссу BMW, однако в итоге модель вышла на рынок под уже знакомым индексом X2.Новый BMW Urban X окажется компактнее «икс-второго», который сегодня является самым маленьким кроссовером премиум-бренда. В Auto Express утверждают, что длина Урбана составит 4,1 – 4,2 метра, тогда как у X2 этот показатель равен 4,36 метра. Кроме того, новинка будет самым дешевым кроссом BMW. 

Если говорить о технике, то Urban X построят на той же переднеприводной платформе, что и последний хэтч BMW 1 Series. Речь идет о доработанной «тележке» UKL2 (у нее собственное имя – FAAR).  У паркетника, разумеется, будет и полноприводный вариант. Также новинка может получить гибридную и полностью электрическую версии.

При написании новости использовалась информация:
Autoexpress

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