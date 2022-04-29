BMW готовит премьеру нового X1

Немецкий концерн проведет презентацию своего нового компактного кроссовера уже через несколько дней.

На сегодняшний день о X1 известно не так много. Рассуждая о дизайне, можно лишь с уверенностью говорить о том, что кроссовер увеличится в размерах, однако сохранит узнаваемые пропорции и стиль.

По технической части информации больше. Еще год назад концерн официально объявил, что X1 будет построен на платформе UKL. Это означает, что машину представят и в версии с ДВС, и в гибридной модификации. Электрокары тоже будут, однако их дебют состоится лишь в следующем году. По предварительным данным, у компактного кроссовера будут версии с четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами, в том числе спортивная версия с приставкой «М» с мотором мощностью 306 лошадиных сил.