Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2021

BMW готовится к презентации заряженного кроссовера iX

BMW готовится к презентации заряженного кроссовера iX
Автор фото: фирма-производитель

Сам кроссовер еще даже не вышел в стадию производства, а автомобильные издания уже говорят о разработке заряженной версии

Согласно информации китайского издания Autohome, новинка получит индекс M60. Эта кодификация является намеком на мощность силовой установки, которая составит 600 лошадиных сил. По другим же данным, отдача будет несколько скромнее – 570 лошадиных сил. Заметим, что силовая установка iX состоит из двух моторов,  подобный конструктив будет применен на всех версиях кроссовера, вплоть до самой младшей.

Но вернемся к М60. Что касается динамики, то здесь опять же нет точных данных.  По предварительной информации, этот показатель будет меньше пяти секунд. Что касается аккумуляторов, то iX M60 позаимствует их у младшей модели iX xDrive 50. Учитывая возросшую мощность, следует ожидать снижения запаса хода. Предварительная величина – 450 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW отзывает модель X6

31 марта 2021

BMW переведет свои автомобили на единую платформу

22 марта 2021

BMW сворачивает производство автомобилей в России

22 марта 2021

Представлен BWM i4

17 марта 2021

Ради BMW люди готовы идти на ограбление

17 марта 2021

BMW I4 представят уже совсем скоро

16 марта 2021

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Multivan - volkswagen multivan (2019) хиппи-бизнесмен Тест драйв
02 апреля 2021

Volkswagen Multivan
"Хиппи-бизнесмен"
Subaru WRX - subaru wrx sport (2018) почему счет спорт-седанов subaru идет на десятки
Тест драйв
31 марта 2021

Subaru WRX
"Почему счет спорт-седанов Subaru идет на десятки"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont (2018) почему профессору дроздову понравится teramont
Тест драйв
29 марта 2021

Volkswagen Teramont
"Почему профессору Дроздову понравится Teramont"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 8 0 2 1