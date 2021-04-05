BMW готовится к презентации заряженного кроссовера iX

Сам кроссовер еще даже не вышел в стадию производства, а автомобильные издания уже говорят о разработке заряженной версии

Согласно информации китайского издания Autohome, новинка получит индекс M60. Эта кодификация является намеком на мощность силовой установки, которая составит 600 лошадиных сил. По другим же данным, отдача будет несколько скромнее – 570 лошадиных сил. Заметим, что силовая установка iX состоит из двух моторов, подобный конструктив будет применен на всех версиях кроссовера, вплоть до самой младшей.

Но вернемся к М60. Что касается динамики, то здесь опять же нет точных данных. По предварительной информации, этот показатель будет меньше пяти секунд. Что касается аккумуляторов, то iX M60 позаимствует их у младшей модели iX xDrive 50. Учитывая возросшую мощность, следует ожидать снижения запаса хода. Предварительная величина – 450 километров.