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27 янв 2017

BMW i меняет сферу деятельности

BMW i меняет сферу деятельности
Автор фото: фликр.ком

Немецкая компания BMW планирует переориентировать вектор деятельности своего «зеленого»  подразделения BMW i – теперь оно будет заниматься разработкой технологий автономного управления.

Об этом журналистам рассказала старший президент немецкой компании Хильдегарда Вортман. По ее словам, в настоящее время в модельном ряду BMW наличествует уже достаточно гибридных и полностью электрических автомобилей, фактически, компания создала «зеленые» модели всех классов – от компактвэна BMW 2 Series Active Tourer до люксового полноразмерного седана 7-Series.

Изначальная миссия BMW i, конечно, далека от завершения, но теперь специалисты подразделения могут позволить себе сосредоточиться на разработке популярных ныне систем автономного управления.

«BMW i - это не суббренд, занимающийся электрокарами и гибридами, потому что если бы он преследовал такую цель, то назывался бы «BMW e». Мы всегда говорили, что первые автомобили BMW i будут своего рода инкубатором для EV-технологий, теперь мы будем концентрировать усилия на других целях и задачах, решение которых вы все увидите на нашем автомобиле в 2021 году», - заявила Вортман.

Напомним, что немецкий автопроизводитель планирует уже во II-ой половине текущего года вывести на дорожные тесты прототипы беспилотных автомобилей, созданных на базе флагманской модели 7-Series. В создании 40-ка таких машин также приняли участие компании Intel и Mobileye. Первая предоставила электронные компоненты для системы автономного управления, вторая – комплекты датчиков и оптических камер.

Серийные же «беспилотники» BMW планирует выпускать не ранее 2021 года.

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При написании новости использовалась информация:
Car Times, Planet Today, Колеса.ру

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