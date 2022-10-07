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7 окт 2022

BMW избавится от купе и кабриолета 8-Series

BMW избавится от купе и кабриолета 8-Series
В середине этого десятилетия BMW снимет с производства купе и кабриолет 8-Series. На рынке останется только Gran Coupe, которое переживет смену поколений.
Главная метаморфоза, которая произойдет с Gran Coupe - это переход на электрическую платформу.  С уверенностью можно говорить о том, что этой платформой станет архитектура CLAR. 
 
В настоящее время BMW работает над платформой «Нового класса» (Neue Klasse), которая постепенно заменит нынешние FAAR и CLAR и будет использоваться для производства всех автомобилей любых классов и с любыми же силовыми установками. Однако переводить на нее 8-Series GranCoupe не спешат: первыми моделями на ней, которые появятся в 2025 году, станут седан размером с 3-Series и некий спортивный кроссовер.

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