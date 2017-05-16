Автомобильный портал Motorpage
16 май 2017

BMW M240i получил спецверсию

BMW M240i получил спецверсию
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW совсем недавно представила обновленное купе второй серии, а уже буквально через неделю показала ограниченную серию версии M240i

Серия, которая будет выпущена тиражом в 750 экземпляров по словам представителей компании была разработана, чтобы «подчеркнуть спортивную привлекательность компактного спортивного купе».

BMW M240i M Perfomance Edition окрашена в белоснежный Alpine White. Спецверсию легко отличить по контрастным элементам черного цвета из углеволокна: радиаторной решетке, корпусам зеркал, вставкам в бампер, накладкам на пороги, «хвостику» спойлера на крышке багажника и заднему диффузору. Купе в в версии M Perfomance получило развитый передний сплиттер, двухцветные 19-дюймовые легкосплавные колеса и оконечники выхлопной системы, отделанные карбоном.

В BMW говорят, что все новые аэродинамические элементы были разработаны для оптимизации воздушных потоков, что должно улучшить его управляемость и ходовые качества.

Под капотом у купе 3-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 340 л.с. BMW M240i может быть оснащена механической коробкой передач либо же опциональным 8-ступенчатым преселективным «роботом». В последнем варианте за доплату также доступен полный привод xDrive. До 100 км/ч BMW M240i M Perfomance разгоняется за 4,4 секунды, его максимальная скорость равна 250 км/ч.

Купе можно будет приобрести с июля этого года. Все 750 экземпляров будут собраны на заводе компании в Лейпциге.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
BMW

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW Z4

Замена родстера BMW Z4 получит индекс… Z4

15 мая 2017
BMW 8-Series 2018

Опубликовано первое изображение купе BMW 8-й серии

12 мая 2017
BMW 1-й серии 2017

BMW представила обновленную «копейку»

11 мая 2017
BMW 6 Coupe

BMW прекратила производство купе 6-й серии

10 мая 2017
BMW

BMW начала тесты автономных автомобилей

05 мая 2017
BMW M2 2018

Рассекречена обновленная BMW M2

04 мая 2017

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage, Volkswagen Tiguan - сравнительный тест: kia sportage 2016 и volkswagen tiguan 2017. попробуй, догони! Сравнительный тест
15 мая 2017

KIA Sportage, Volkswagen Tiguan
"Попробуй, догони!"
Ford Kuga - ford kuga 2017 за правильным медом
Тест драйв
14 мая 2017

Ford Kuga
"За правильным медом"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 разбудить торнадо
Тест драйв
12 мая 2017

Infiniti QX60
"Разбудить торнадо"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 лови момент!
Тест драйв
09 мая 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Лови момент!"

Написано новостей:

1 8 8 3 4