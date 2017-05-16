Компания BMW совсем недавно представила обновленное купе второй серии, а уже буквально через неделю показала ограниченную серию версии M240i

Серия, которая будет выпущена тиражом в 750 экземпляров по словам представителей компании была разработана, чтобы «подчеркнуть спортивную привлекательность компактного спортивного купе».

BMW M240i M Perfomance Edition окрашена в белоснежный Alpine White. Спецверсию легко отличить по контрастным элементам черного цвета из углеволокна: радиаторной решетке, корпусам зеркал, вставкам в бампер, накладкам на пороги, «хвостику» спойлера на крышке багажника и заднему диффузору. Купе в в версии M Perfomance получило развитый передний сплиттер, двухцветные 19-дюймовые легкосплавные колеса и оконечники выхлопной системы, отделанные карбоном.

В BMW говорят, что все новые аэродинамические элементы были разработаны для оптимизации воздушных потоков, что должно улучшить его управляемость и ходовые качества.

Под капотом у купе 3-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 340 л.с. BMW M240i может быть оснащена механической коробкой передач либо же опциональным 8-ступенчатым преселективным «роботом». В последнем варианте за доплату также доступен полный привод xDrive. До 100 км/ч BMW M240i M Perfomance разгоняется за 4,4 секунды, его максимальная скорость равна 250 км/ч.

Купе можно будет приобрести с июля этого года. Все 750 экземпляров будут собраны на заводе компании в Лейпциге.