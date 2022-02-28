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28 фев 2022

BMW M4 подвергли серьезному тюнингу

BMW M4 подвергли серьезному тюнингу
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило проект по доработке спорткаров BMW M4 последнего поколения. Набор доработок огромен – новая прошивка двигателя,  доработанная аэродинамика и так далее.

Есть нюанс -  доработке подвергаются лишь автомобили в версии Competition. Любопытно, но в саму конструкцию мотора изменения не вносятся. Трехлитровому движку лишь обновляют прошивку. Правда, на машину устанавливают и новую выхлопную систему. В результате мощность агрегата повысилась с 510 до 610 лошадиных сил. Сообщается, что до сотни автомобиль способен разогнаться за четыре с половиной секунды, а максимальная его скорость составит 245 километров в час.

Среди внешних отличий можно назвать  новые 20-дюймовые диски,  спойлер и бампера.  Для изменения салона BMW M4 Competition предложены новый руль с отделкой из кожи и алькантары, а также широкий перечень аксессуаров из алюминия.

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