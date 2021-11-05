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5 ноя 2021

BMW М5 заставили стать быстрее

BMW М5 заставили стать быстрее
Автор фото: фирма-производитель

BMW M550i xDrive стала значительно быстрее с новой заводской прошивкой. Инженеры баварской марки исправили баг, который не позволял достигнуть паспортных показателей при разгоне.

Когда в руки многих американских и европейских журналистов попала новая M5, то после тестов многие отметили одну неприятную вещь – 530-сильный седан разгонялся до сотни лишь за 4.2 секунды, паспортные же показатели почти на целую секунду ниже! Разумеется, этот печальный факт не понравился нашим зарубежным коллегам, и они стали засыпать офис марки жалобы с требованием разобраться в проблеме.

Собственно, в BMW не стали тянуть и отреагировали на жалобы, выпустив новую прошивку для двигателя. А причины слабой динамики скрывались в проблемном программном обеспечении - по неизвестным причинам при разгоне с лонч-контролем давление наддува падало, что сказывалось на замедлении.

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