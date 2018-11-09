BMW M8 - привод от младшей модели и три кузова

Совсем недавно мы писали про кабриолет восьмой серии, как уже поступила информация о заряженных версиях баварской «восьмерки». Технические подробности новинки уже известны - в наличии мощный мотор, полный привод и улучшенная управляемость, но обо всем по порядку

По платформе нет никаких изменений. В основе спортивной « восьмерки» лежит стандартная конструкция CLAR с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажной сзади. Однако, привод у автомобиля будет полный с динамическим распределим момента между осями, более того M8 унаследует его от младшей модели M5. Ходовая у машины также переработана кардинально: новинка получит адаптивную подвеску и активный M-дифференциал. Рулевое управление также будет взято от M5 , однако, его ждет полная переработка и настройка.

По мотору картина прозаична - у M8 будет только один двигатель. Однако, характеристики его весьма высоки - 4,4-литровый твин-турбо V8, мощностью около 600 лошадиных сил. Двигатель получил модернизированный впускной коллектор, особую систему охлаждения, способную выдерживать тепловые нагрузки во время заездов по треку, и выхлоп с управляемыми заслонками. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» M Steptronic.

Что касается начала продаж, то обычное купе BMW 8-Series было представлено еще в июне, кабриолет должен появиться уже в ноябре. А заряженной версии, определенно, следует ждать в начале следующего года. Причем первым выйдет версия купе, кабриолет и 4-дверное купе появятся еще позже.