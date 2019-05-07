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7 май 2019

BMW M8 с минимальным камуфляжем застали на "Нордшляйфе"

BMW M8 с минимальным камуфляжем застали на "Нордшляйфе"

BMW уже достаточно давно начала выпуск базовых версий купе и кабриолета возрожденной 8 Series, но спортивная M-модификация пока даже не представлена официально. Спорткар проходит заключительные дорожные тесты и в том числе на "Нордшляйфе"

Глядя на автомобиль, в глаза бросаются карбоновая крыша и новый задний бампер, в который вписаны сдвоенные патрубки выхлопа. Сзади также можно отметить карбоновый спойлер на крышке багажника. Из других видимых отличий от обычной 8-Series — передний бампер с более крупными воздухозаборниками, а также более мощные тормозные механизмы и затемнённая оптика.

Что касается технической составляющей, то под капотом у BMW M8 должен оказаться 4,4-литровый турбированный V8, мощность которого составит, по слухам, порядка 600 л.с. Позднее будет представлена усовершенствованная модификация M8 Competition, где аналогичный двигатель будет развивать уже  около 630 лошадиных сил.

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