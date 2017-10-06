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6 окт 2017

BMW может построить завод в России

BMW может построить завод в России

Концерн BMW всерьез задумался о строительстве собственного завода в России. Причем, речь идет о предприятии полного цикла, со сваркой и окраской кузовов. Сегодня модели этой марки методом крупноузловой сборки собирает «Автотор».

Из-за отсутствия локализации BMW выпала из системы госзакупок, что влияет на общий объем продаж компании. Кроме того, свой завод в России строит основной конкурент компании, Mercedes-Benz.

Решение о строительстве завода в BMW примут в самое ближайшее время, речь даже не о месяцах, а о неделях, пишут "Ведомости". При этом, выпускать на заводе компания планирует столько автомобилей, сколько продает. С учетом небольших по меркам автопрома объемам, в BMW не планируют штамповать детали в России или производить двигатели.

Кстати, немецкая компания единственная из немецкой премиум-тройки показывает положительную динамику продаж в России. За первые восемь месяцев ее продажи выросли на 5% до 19 279 машин, в то время как у Mercedes-Benz продажи снизились на 5% (23 881), а у Audi — аж на 24% (11 015 автомобилей).

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При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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