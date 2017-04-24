BMW может создать конкурента Mercedes-AMG Project One

В последние годы производители дорогих автомобилей и суперкаров все чаще обращаются к гибридным технологиям

Так на свет появились Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari и McLaren P1. Суперпроект готовит и Mercedes-AMG: их Project One вообще получит технологии, применяемые заводской командой в Формуле 1. Все это заставило руководство BMW задуматься о создании собственной «хало-модели» (то есть передовой модели, в которой были бы воплощены все мечты дизайнеров и инженеров).

По словам вице-президента по маркетингу и продажам BMW M Питера Квинтуса у компании есть наработки в этом направлении. «Мы могли бы начать создание гибридного суперкара уже завтра, но пока этому мешает загруженность персонала и отсутствие финансирования такого проекта», — заявил он в одном из интервью.

Ранее ходили слухи, что свой гибридный суперкар BMW может создать совместно с McLaren. Однако, по неофициальной информации, условия сотрудничества показались британцам невыгодными, и они решили самостоятельно работать над созданием новых спортивных моделей.

У BMW действительно есть собственные наработки в области гибридных технологий: модели i-отделения. Однако, пока в гамме «ай» нет настоящих суперкаров с силовой установкой мощностью от 700 л.с.