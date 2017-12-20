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20 дек 2017

BMW начал производство флагманского внедорожника X7

BMW начал производство флагманского внедорожника X7
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW сообщила о первых собранных экземплярах нового флагманского кроссовера X7 на заводе в Спартанбурге. Не спешите к дилерам: речь пока идет о предсерийных образцах. Их будут тестировать на дорогах общего пользования, а сборка машин позволит наладить все производственные процессы.

Машины собирают на одной ветке с BMW X5 и X6. Предсерийные экземпляры используются для омологации, сертификации, а также испытаний машин в экстремальных условиях жары в пустыне Невады или холодов в Скандинавии.

Прототипы тщательно закамуфлированы, в BMW говорят, что это помогает скрыть окончательный облик автомобиля. Но даже по тем немногим деталям, что баварцы показали видно, что кроссовер в его серийном исполнении практически ничем не будет отличаться от концепта, который BMW показала в начале сентября.

В BMW не раскрыли никаких технических подробностей о будущем флагмане. Известно лишь, что кроссовер X7 построен на модульной платформе CLAR, ее немцы используют для всех своих новых моделей. В моторную гамму кроссовера могут войти 3-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 355 л.с., 4,4-литровый V8 мощностью 445 л.с. и один из новейших турбодизелей. Конечно же в гамме будет и гибридная версия.

Серийную версию BMW X7 представят через год. Вероятнее всего это произойдет осенью на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
 

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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