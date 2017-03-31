Сегодня Ян Робертсон, член совета директоров BMW AG рассказал, что немецкая компания пойдет по пути Tesla и предложит своим клиентом аналогичную электрокарам американского производителя систему, позволяющую получать обновления софта автомобиля прямо через интернет

Известно, что BMW уже в ближайшее время соберет команду из 300 специалистов, которая совместно с такими интернет-гигантами как Amazon, начнет разработку приложения BMW Connected, благодаря которому обновления станут доступны дистанционно.

По словам Робертсона, посещение официальных сервисов, как это предлагают делать многие конкуренты, становится проблемой для занятых клиентов, в то время, как новая система отправит эту необходимость в прошлое. «Представьте, что вы просто оставляете автомобиль на парковке, например на ночь, а утром получаете полностью готовый и обновленный автомобиль, будто механик BMW всю ночь готовил его для вас», говорит Робертсон.