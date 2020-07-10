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10 июл 2020

BMW назвала дату дебюта электрического кроссовера iX3

BMW назвала дату дебюта электрического кроссовера iX3
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW показала очередной тизер, а также назвала дату мировой премьеры электрического кроссовера iX3. Презентация пройдёт в онлайн-формате 14 июля

Батарейная версия BMW X3 отличится декором и, разумеется, технической начинкой. У кроссовера будет один электромотор, смонтированный на задней оси и выдающий 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Тяговая батарея на 74 киловатт-часа позволит показать номинальный пробег в 440 километров (WLTP). Электрокроссоверы iX3 будут собирать на совместном предприятии BMW Brilliance в Китае. Там же, вероятно, состоится рыночный дебют.

Стоит отметить, что в BMW всерьез обеспокоены вопросом запаса хода.  В данном случае инженеры пошли на необычные меры и  установили на кроссовер комплект легкосплавных аэродинамических колес с V-образными спицами плюс вкладышами с пластиковым каркасом и алюминиевой вставкой. Диски на 15 процентов легче обычных. Они на пять процентов снижают коэффициент сопротивления воздуху (за счет уменьшения завихрений) и на два процента расход электроэнергии. Общий прирост дальности хода с ними составит около 10 километров.

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