Купе серийной BMW 8-й серии едва ли не главная премьера этого года. Возрожденное купе ждут фанаты по всему миру и вот теперь стало известно, когда произойдет первый публичный показ новинки.

Премьеру купе приурочат к легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» и покажут 15 июня 2018 года. Связано это с тем, что его гоночный вариант примет участие в этой гонке на выносливость в классе GTE. Это следует из бюллетеня, который баварский концерн разослал своим партнерам.

Впрочем, после гонки пройдет еще некоторое время, прежде чем купе отпразднует полноценный дебют на автосалоне во Франкфурте в начале сентября. Практически сразу после премьеры начнется его серийное производство, но к дилерам машина должна будет поступить лишь в 2019-м.

Серийная версия от прошлогоднего концепта будет отличаться в деталях: появятся обычные дверные ручки, увеличится дорожный просвет, станут крупнее зеркала.