BMW назвала дату презентации кроссовера XM

Компания BMW опубликовала официальный видеотизер, посвящённый премьере суперкроссовера XM — второй по счёту модели, эксклюзивно разработанной «М-подразделением». Дата презентации - 27 сентября

Что касается дизайна, то здесь будут также применены гигантские «ноздри» решетки радиатора, которые дебютировали на BMW 4 Series и уже заслужили шквал критики от возмущенных поклонников. Кроме того передняя оптика здесь будет выполнена в стиле фар флагманского седана седьмой серии.

Если говорить о силовой установке, то по предварительным данным под капотом должен располагаться гибрид на основе 4-литрового мотора V8. Инсайдеры говорят, что совокупная мощность агрегатов превышает отметку в 650 лошадиных сил. Кроссовер будет способен двигаться и на электрическом ходу, правда, немного – 40-50 километров.