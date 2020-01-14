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14 янв 2020

BMW не будет строить завод в России

BMW не будет строить завод в России

Руководство компании BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей. Причиной стала сложная ситуация на российском рынке

«На данный момент все автопроизводители находятся в очень сложном положении. Примерно полтора года мы обсуждали с российским правительством условия по специнвестконтрактам (СПИК), однако в июле 2019 г. переговоры были прекращены, поскольку правила игры так и не определились», — цитирует портал Autonews президента BMW Group Россия Штефана Тойхерта.

Кроме того, топ-менеджер подчеркнул, что повышение утилизационного сбора в 2020 г. сделало невыгодными условия для компаний, которые подписали СПИК в 2019 г. и ранее. Он также не исключил, что ряд производителей могут покинуть российский рынок в связи с изменившимися условиями.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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