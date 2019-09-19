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19 сен 2019

BMW не откажется от мощных моторов

BMW не откажется от мощных моторов

Помните, тот 12-цилиндровый двигатель, от которого марка уже хотела откреститься. Мол, слишком сложно удерживать этот агрегат в моторной линейке, так как экологические нормы давят, да и постоянная модернизация обходится дорого

Однако, все эти слова могут оказаться большой маленькой ложью, так как, пользователи портала BimmerPost практически случайно обнаружили, что в скором времени баварцы могут представить "прощальную" новинку. Дело в том, что копаясь в недрах бортовой мультимедийной системы своего BMW X7 40i, один пользователь обнаружил в них необычный вариант оформления цифровой приборной панели: на ней появился невиданный ранее логотип с надписью M60i в фирменных цветах "подразделения М".

Однако, в BMW никогда не заявляли, что готовят к выходу такую версию: ни разу не просочилось даже намеков на слухи. Правда, если следы M60i уже обнаружены в программном обеспечении BMW X7, можно с уверенностью говорить, что баварцы как минимум задумывались о том, чтобы снабдить кроссовер 12-цилиндровым мотором – и как минимум прошли несколько этапов подготовки. По всей видимости, подразумевается, что кроссоверу сватали тот же V12, который устанавливается на седан седьмой серии.

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