BMW не откажется от разработки ДВС

Компания BMW не собирается прекращать инвестиции в создание новых поколений бензиновых и дизельных моторов

Руководство марки, в лице главы компании Марка Вебера, считает, что обычные двигатели будут актуальны, как минимум, еще добрый десяток лет. Другое дело, что их изначально необходимо разрабатывать высокотехнологичными, дабы существовала возможность укладываться в строгие экологические стандарты.

Собственно, по этой причине марка будет делать основной упор на гибридные силовые установки. Вебер отметил, что в данный момент компания работает над созданием 6-цилиндрового мотора, который позволит компании максимально сократить объём выбросов углекислого газа.