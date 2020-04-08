BMW не откажется от седанов даже в пользу кроссоверов

Шеф-стилист компании объяснил позицию BMW буквально «на пальцах», задействовав своеобразные аналогии.

Один из создателей жанра кросс-купе, компания BMW сейчас переживает ту же трансформацию модельного ряда, что и многие другие производители. Один из законодателей мод в сфере спортивных седанов выпускает кроссоверы, популярность которых заведомо превосходит показатели, так сказать, традиционных для BMW моделей.

Тем не менее, как заявил изданию Autoblog главный дизайнер марки Домагой Дюкеч, BMW не откажется от выпуска седанов. Он использовал любопытное сравнение: по словам Дюкеча, баварские кроссоверы напоминают дома с «повседневной архитектурой», а седаны – это образцы «элегантной архитектуры». Первые – это подобие обширных живых пространств с лофтоподобной концепцией, где в одном помещении объединены, скажем, кухня, гостиная и столовая, а вторые похожи на традиционное жилье с раздельными комнатами, у каждой из которых есть свое предназначение.