Автомобильный портал Motorpage
8 апр 2020

BMW не откажется от седанов даже в пользу кроссоверов

BMW не откажется от седанов даже в пользу кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

Шеф-стилист компании объяснил позицию BMW буквально «на пальцах», задействовав своеобразные аналогии.

Один из создателей жанра кросс-купе, компания BMW сейчас переживает ту же трансформацию модельного ряда, что и многие другие производители. Один из законодателей мод в сфере спортивных седанов выпускает кроссоверы, популярность которых заведомо превосходит показатели, так сказать, традиционных для BMW моделей.

Тем не менее, как заявил изданию Autoblog главный дизайнер марки Домагой Дюкеч, BMW не откажется от выпуска седанов. Он использовал любопытное сравнение: по словам Дюкеча, баварские кроссоверы напоминают дома с «повседневной архитектурой», а седаны – это образцы «элегантной архитектуры». Первые – это подобие обширных живых пространств с лофтоподобной концепцией, где в одном помещении объединены, скажем, кухня, гостиная и столовая, а вторые похожи на традиционное жилье с раздельными комнатами, у каждой из которых есть свое предназначение.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW придумала руль, меняющий форму во время движения

31 марта 2020
BMW 7-Series

Старшая версия BMW 7-серии окажется электрической

19 марта 2020
BMW i3 2018

Шеф-стилист Bentley раскритиковал дизайн BMW i3

19 марта 2020
BMW i4 Concept 2020

В BMW "уполовинят" гамму моторов

16 марта 2020
BMW i8 Coupe 2019

BMW I8 выходит в отставку

12 марта 2020
BMW 6

BMW 6 серии начинает срывать с себя стоп-сигналы

11 марта 2020

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Seltos - kia seltos 2020 в роли ганнибала лектера Тест драйв
08 апреля 2020

KIA Seltos
"KIA Seltos в роли Ганнибала Лектера"
Peugeot 3008 - peugeot 3008 2017 машина, которую жены отбирают у мужей
Тест драйв
06 апреля 2020

Peugeot 3008
"Peugeot 3008: машина, которую жены отбирают у мужей"
Mercedes-Benz GLS - mercedes-benz gls 2020 это все нереально
Тест драйв
03 апреля 2020

Mercedes-Benz GLS
"Это все нереально"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 8 9