Немецкая компания BMW объявила об очередном отзыве своих автомобилей в США из-за смертельно опасных подушек безопасности производства японской фирмы Takata.

Как указывается в официальном сообщении компании, под действие данной сервисной кампании попадут автомобили трех моделей – BMW 3-Series, собранные в период с 2000-ого по 2002-ой годы, BMW 5-Series 2001-2002 модельных годов и кроссоверы X5, произведенные с 2001-ого по 2003-ий годы. Точное количество отзываемых автомобилей еще только предстоит определить, однако по предварительным подсчетам экспертов компании, в сервисные центры отправятся около 230 тысяч автомобилей.

Причиной отзыва стал дефект всемирно известных эйрбэгов от японской компании Takata, который спровоцировал самый крупный отзыв за всю историю автомобильной промышленности. На данный момент, в общей сложности было отозвано более 100 млн автомобилей 33 брендов. Сам же дефект заключается в использовании чрезмерного мощного агента (нитрата аммония) в пиропатроне газогенератора. При активации, пиропатрон срабатывает с такой силой, что разрывает корпус модуля и «выстреливает» его металлическими осколками в салон.

Как отмечают в BMW, изначально указанные автомобили комплектовались не этими подушками безопасности, однако они были использованы специалистами официальных сервисных центров в качестве замены использованным оригинальным. Именно по этой причине отзыв был проведен так поздно – об установке дефектных эйрбэгов руководство узнало только в ноябре прошлого года после обращения одного из клиентов.