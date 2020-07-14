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14 июл 2020

BMW объявляет отзыв своих автомобилей

BMW объявляет отзыв своих автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

BMW добровольно отзовет еще 530 автомобилей, проданных в нашей стране. Как всегда в таких случаях, сервисную кампанию согласовали с Росстандартом

На сей раз под отзыв попали третья серия, родстер Z4 и спортивные кроссоверы X3 M и X4 M. Во всех случаях речь идет о свежих машинах, выпущенных в период с октября 2018-го по апрель 2019 года. Перечень их VIN опубликован на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Причина – в повышенной вибрации, которая может привести к поломке поперечных рулевых тяг. Отзываемые автомобили необходимо предоставить на сервис, предварительно согласовав время визита в ближайший дилерский центр. После проверки обе тяги заменят бесплатно для владельцев. Заметим, что пару месяцев назад дуэт X3/X4 уже отзывали – в компании с «восьмеркой» – из-за проблем с ремнями безопасности.

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