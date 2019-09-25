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25 сен 2019

BMW обвиняют в Дизельгейте

BMW обвиняют в Дизельгейте

Юридическая фирма Hagens Berman подала в окружной суд США по штату Нью-Джерси коллективный иск с требованием признать BMW и Bosch виновными в сговоре с целью манипуляции данными об уровне вредных выбросов

Согласно документам, на некоторых моделях немецкой марки были установлены обманные устройства, похожие на те, что использовал Volkswagen. Любопытно, что первый иск против BMW юристы Hagens Berman подали в марте 2018 года. В нем говорилось, что в результате сговора с Bosch компания скрыла реальные уровни выбросов оксидов азота (NOx), которые превышали установленные нормы в десятки раз.

Теперь же новый иск подан от лица владельцев BMW X5 (2009-2013) и 335d (2009-2011) и содержит ряд дополнений. Дело в том, что в июне суд удовлетворил жалобу BMW и отклонил прошлый иск, сославшись на то, что обвинение было построено на данных о тестировании только одного автомобиля. Дабы подтвердить свою правоту представители Hagens Berman решили организовать испытания пяти моделей. Независимые лабораторные и «живые» тесты провели в соответствии с действующими измерительными циклами, которые показали, что уровни вредных выбросов существенно занижены.

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