Стенд компании BMW был одним из самых богатых на премьеры на автосалоне в Женеве. Но помимо презентации новых серийных моделей и концептов, руководство баварской компании поделилось и планами на будущее.

Так, в BMW приняли окончательное решение о создании электромобиля, который станет прямым конкурентом массовой Tesla Model 3. Машина, которая станет первой в «Ай-линейке» не имиджиевой, получит индекс i4, а не i5 как предполагалось ранее.

При этом, собирать BMW i4 будут не на заводе в Лейпциге, где делают i3 и i8, а на основном заводе BMW в Мюнхене бок о бок с «трешками» и моделями 4-й серии. Это косвенно говорит о том, что для i4 не будет использоваться собственная платформа, для электромобиля ее возьмут у 3-й серии. Это позволит уменьшить себестоимость машины и, следовательно, сделать ее более доступной для покупателей.

Технические подробности о проекте пока не раскрыты. Концепт BMW I Vision Dynamic, по мотивам которого и будет сделана серийная модель мог разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды, его максимальная скорость превышала 200 км/ч, а запаса батарей должно хватать на 600 километров без подзарядки.

Когда появится BMW i4? На этот вопрос баварцы ответа не дают, но по слухам работы по созданию модели были активизированы, когда стало понятно, что Model 3 пользуется оглушительным спросом. Возможно, это будет 2020 год и на рынок BMW i4 выйдет одновременно с первым электромобилем MINI, который разделит с ним техническую начинку.

