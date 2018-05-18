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18 май 2018

BMW опубликовал первое изображение беспилотника

BMW опубликовал первое изображение беспилотника
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW постепенно наращивает свое присутствие в сегменте экологически чистых автомобилей и готовит полностью беспилотный электромобиль. Его предтечей станет концепт iNEXT.

Судя по тизеру, это будет кроссовер, с характерными средними стойками, затемненными в центре: такие же были на одноименном концептуальном седане, который переродится в BMW i5.

По словам главы немецкой компании Харальда Крюгера в новом электромобиле будут объединены все самые современные технологии: он будет оснащен полностью автономной системой вождения, иметь электрическую силовую установку и будет постоянно подключен к Интернету.

Серийная модель должна появиться в 2021 году и она станет второй после электрического кроссовера BMW X3, продажи которого начнутся уже в следующем году.

Всего к 2025 году BMW намерена представить 25 новых моделей, половина из которых будет полностью электрическими.
 

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При написании новости использовалась информация:
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