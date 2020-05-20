BMW отправит на сервис автомобили в России из-за ремней безопасности

Компания BMW объявила об отзыве в России нескольких моделей из-за неисправных датчиков ремней

Компания BMW объявила об отзыве в России 365 автомобилей M8, X3 и X3 M, X4, а также 8-Series, которые были реализованы с января по май 2020 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Сервисная кампания объявлена из-за потенциально неисправных ремней безопасности, повреждение датчика которых может привести к срабатыванию индикатора на приборной панели и звуковому сигналу. А это, в свою очередь, может вызвать некорректное срабатывание преднатяжителей ремней. BMW уведомит владельцев попадающих под акцию автомобилей о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На сервисе на автомобилях выполнят замену поясных ремней.