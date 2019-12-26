BMW отзывает 19 тысяч кроссоверов X6

Компания BMW отправит в ремонт 19 087 экземпляров X6 и X6 M, которые были проданы в России с 2017 года по настоящее время, сообщает Росстандарт

Дефект, который был обнаружен на этих автомобилях, является серьезным, так как он ставит под угрозу безопасную перевозку детей. Дело в том, что при частом использовании креплений для детского кресла Isofix удерживающие скобы могут разрушиться и перевозка ребенка будет небезопасной.

В рамках сервисных работ на автомобилях проверят крепление и при необходимости проведут бесплатный ремонт: приварят к удерживающей скобе промежуточную вставку. Любопытно, но подобная проблема всплывала и ранее. Например, несколько лет назад по той же причине в России отзывали 30 тысяч кроссоверов X3 и X4.