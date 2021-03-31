BMW отзывает модель X6

Более 400 моделей X6 и X6M отправляются в сервис для замены спойлера. Отзыв касается автомобилей, произведенных с декабря 2019 по март 2020 года.

«При высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания, что может привести к значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха» - говорится в официальном сообщении Росстандарта. Владельцы проблемных машин будут персонально оповещены дилерами. Традиционно можно устроить и собственную проверку, достаточно сверить Vin-номер своего автомобиля на портале Росстандарта.

Отметим, что это далеко не первая отзывная компания BMW за этот год. Еще в январе было отозвано более двадцати тысяч автомобилей третьей серии, произведенных с 2002 по 2014 год. Отзывная компания производилась из-за проблем в проводке.