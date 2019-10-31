BMW отзовет более 4 тысяч автомобилей в России

Неисправные подушки безопасности фирмы Takata доставляют неудобства очередной компании. Теперь это BMW

Компания BMW приняла решение отозвать в России 4 144 своих автомобилей. Сервисная акция коснется автомобилей 3-Series и 5-Series, которые были проданы с февраля 2000 года по май 2002 год. «Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора», — объяснили в Росстандарте.

В ведомстве добавили, что при стандартном срабатывании Airbag водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков из надувной подушки безопасности. Впрочем, ничего нового, это проблема известна и по проблемам с другими марками.