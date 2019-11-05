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5 ноя 2019

BMW отзовет кроссоверы X3 и X4 в России

BMW отзовет кроссоверы X3 и X4 в России
Автор фото: фирма-производитель

Владельцы могут столкнуться с проблемами по подвеске. Так что поспешите отправиться на сервис, если вдруг ваш автомобиль попадает под отзывную компанию

Компания BMW приняла решение отозвать в России 36 своих автомобилей. Сервисная акция коснется кроссоверов X3 и X4, которые были проданы с октября нынешнего года. Как сообщает Росстандарт, причина отзывной кампании — неправильно закрепленные поворотные опоры. «Это может вести к потере направляющей системы подвески колеса», — подчеркнули в ведомстве.

В сервисных центрах на отзываемых кроссоверах заменят дефектные поворотные опоры. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Все владельцы дефектных автомобилей будут оповещены  в персональном порядке в ближайшее время. Также, традиционно, все данные можно сверить и самостоятельно – сопоставив VIN-код своего автомобиля с отзывным списком.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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