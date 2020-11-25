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25 ноя 2020

BMW отзовет в России кроссоверы из-за риска потери управления

BMW отзовет в России кроссоверы из-за риска потери управления
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания отправит в ремонт новые кроссоверы X5, X6 и X7 для замены переднего подрамника

Компания BMW отзовет в России 216 кроссоверов X5,X6 и X7, которые были выпущены с августа по октябрь нынешнего года. Неисправность, из-за которой автомобили отправляют в ремонт, может привести к потере управления, сообщается на сайте Росстандарта. Сервисная акция организована в связи с ошибкой в процессе сварки кронштейна резинометаллического шарнира тяги. Дефект может привести к его полному отделению и потере направляющей системы подвески колеса, в результате чего автомобиль станет неуправляемым.

BMW сообщит владельцам потенциально проблемных машин о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На сервисе будет выполнена проверка и при необходимости проведена замена переднего подрамника. Работы осуществят бесплатно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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