BMW переносит сборку ключевых моделей в Китай

Недавним смягчением условий локализации производства в Китае решила воспользоваться BMW. Компания увеличивает свою долю в совместном предприятии с китайским концерном Brilliance c 50 до 75 процентов и переносит сборку нескольких ключевых моделей в Китай

Сделка оценивается в 3,6 млрд евро и будет закрыта в 2022 году, а контракт с китайской стороной продлен до 2040 года. BMW получит контроль над своими заводами, что, в свою очередь, позволит включить их в свою официальную статистику, то есть глобальный объем выпуска резко вырастет. Кроме того, немецкий гигант планирует построить в районе Теси (город Шэньян) дополнительный завод и модернизировать несколько других площадок.

К 2020-му году BMW планирует выпускать в Китае до 650 тысяч машин в год. Что касается локализации моделей, то, в первую очередь, ее планируется провести с кроссоверами Х4, Х6 и Х5, которые пока завозятся в Китай из США. Также в Китае будет собираться и будущий флагманский кроссовер Х7, и электрическая версия кроссовера Х3. Отдельный пункт коснется моделей Mini: их BMW будет выпускать совместно с Great Wall Motors.