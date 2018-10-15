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15 окт 2018

BMW переносит сборку ключевых моделей в Китай

BMW переносит сборку ключевых моделей в Китай

Недавним смягчением условий локализации производства в Китае решила воспользоваться  BMW. Компания увеличивает свою долю в совместном предприятии с китайским концерном Brilliance  c 50 до 75 процентов и переносит сборку нескольких ключевых моделей в Китай

Сделка оценивается в 3,6 млрд евро и будет закрыта в 2022 году, а контракт с китайской стороной продлен до 2040 года. BMW получит контроль над своими заводами, что, в свою очередь, позволит включить их в свою официальную статистику, то есть глобальный объем выпуска резко вырастет. Кроме того, немецкий гигант планирует построить  в районе Теси (город Шэньян) дополнительный завод и модернизировать несколько других площадок.

К 2020-му году BMW планирует выпускать  в Китае до 650 тысяч машин в год. Что касается локализации моделей, то, в первую очередь, ее планируется провести с кроссоверами Х4, Х6 и Х5, которые пока завозятся в Китай из США. Также в Китае будет собираться и будущий флагманский кроссовер Х7, и электрическая версия кроссовера Х3.  Отдельный пункт коснется моделей Mini: их BMW будет выпускать совместно с Great Wall Motors.

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Драйв, Рамблер

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