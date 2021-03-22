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22 мар 2021

BMW переведет свои автомобили на единую платформу

BMW переведет свои автомобили на единую платформу

Немецкая марка анонсировала разработку новой «тележки», которая ляжет в основу всех будущих моделей бренда

Neue Klasse (такое название носит платформа) является интересной архитектурой уже сама по себе. Дело в том, что она предполагает строительство автомобилей с  абсолютно разными типами силовых установок. Иначе говоря, можно создать и электромобиль, и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и гибриды. Любопытно, но приоритетное назначение новой платформы – электромобили. Что касается типа привода, то архитектура предполагает либо полный, либо задний.

Главный технолог компании Франк Вебер заявил, что Neue Klasse — максимальное гибкое шасси, его можно масштабировать от компактных до полноразмерных машин. Впрочем, производитель пока не раскрывает карт относительно новинок. Интересный факт, новая архитектура призвана заменить текущие платформы UKL и CLAR. На последней, к слову, базируются самые «свежие» электрокары компании вроде модели i4.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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