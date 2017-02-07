Немецкая компания BMW поделилась своими планами относительно использования технологий 3D-печати в процессе серийного производства своих автомобилей.

По словам официальных представителей BMW, дочерняя компания немецкого автопроизводителя - BMW I Ventures – инвестирует в молодой американский стартап под названием Desktop Metal, который занимается производством произвольных металлических деталей по технологии 3D-печати.

Предполагается, что первые детали, изготовленные таким образом, будут использованы в производственном процессе уже в будущем году. Однако, пока напечатанные комплектующие будут устанавливаться только на прототипы будущих новинок – об их применении в серийных автомобилях речи пока не ведется.

Как полагают в BMW, применение технологии 3D-печати позволит значительно сократить как денежные затраты на создание опытных образцов, так и время на их постройку.

Напомним, что не только BMW приняла решение использовать столь удобный и бюджетный способ создание автокомпонентов. К примеру, в прошлом году французская компания Peugeot на своем стенде в рамках Международного автосалона во Франкфурте выставила концепт-кар Fractal, салон которого на 80% был выполнен из элементов, отпечатанных на 3D-принтере.