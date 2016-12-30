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30 дек 2016

BMW подвел итоги года на российском рынке

BMW подвел итоги года на российском рынке
Автор фото: фликр.ком

Российское подразделение немецкой компании BMW подвело итоги уходящего года и поделилось собственным прогнозом относительно состояния всего первичного авторынка в целом на будущий год.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за одиннадцать месяцев текущего года объем продаж автомобилей немецкого автопроизводителя на территории РФ составил 25 160 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 0,7%. За отчетный период доля BMW на российском рынке увеличилась на 0,3 процентных пункта и составила ровно 2%.

По словам руководителя российского подразделения компании Елены Смирновой, такие результаты можно назвать выдающимися не только на фоне общего 12-процентного падения рынка, но и в премиум-сегменте, который в январе-ноябре также продемонстрировал негативную динамику на уровне 5%. Кроме того, продажи остальных представителей «большой тройки» немецких автопроизводителей сократились еще сильнее – Audi просел на 18,2%, а Mercedes-Benz – на 11,8%.

«Говоря о том, что будет в следующем году, эксперты отмечают, что дно продаж уже достигнуто, и в следующем году весь автомобильный рынок ожидает стабилизация. Есть много факторов – политических, геополитических – на которые мы никак не влияем. Но при этом есть ряд объективных причин, которые позволяют полагать, что стабилизация и даже небольшой рост действительно будут – не только для BMW, но и для всего рынка в целом. Это такие факторы как отложенный спрос и удешевление кредитов – Центробанк обещал еще одно снижение ключевой ставки, и мы надеемся, что это произойдет», - заявила Елена Смирнова.

Также, глава российского подразделения BMW добавила, что в будущем году планируется вывод на российский рынок трех новых моделей – 5-Series, 8-Series и X3.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, АЕБ, Автостат

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