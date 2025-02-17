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17 фев 2025

BMW показал концепт Vision Driving Experience, предвестника электрической 3-й серии

BMW показал концепт Vision Driving Experience, предвестника электрической 3-й серии
Автор фото: фирма-производитель

BMW представил новый концепт Vision Driving Experience, который раскрывает ключевые “фишки” будущих электромобилей на платформе Neue Klasse. Ожидается, что первой моделью на новой архитектуре станет следующая генерация 3-ей серии, выход которой запланирован на конец этого года

Главной особенностью Vision Driving Experience стала система «Heart of Joy» – новый центральный компьютер, который объединяет управление двигателем, торможением, рекуперацией энергии, зарядкой и рулевым управлением. BMW утверждает, что эта система обрабатывает данные в 10 раз быстрее прежних систем и обеспечивает более точное и плавное управление автомобилем. Благодаря интегрированной системе рекуперации, машина почти не нуждается в традиционных тормозах – энергия, обычно теряющаяся при замедлении, возвращается в батарею, повышая общую эффективность на 25%.

Дизайн Vision Driving Experience фактически представляет собой развитие идеи Vision Neue Klasse, представленного в 2023 году. Передняя часть выделяется светодиодной оптикой, которая повторяет форму фирменной решетки радиатора, и крупным воздухозаборником в переднем бампере. Еще одной интересной особенностью стали колеса с изменяющейся цветовой индикацией – во время ускорения они светятся зеленым, при рекуперации энергии – синим, а при торможении – оранжевым.

Внутри установлен центральный тачскрин информационно-развлекательной системы в форме параллелограмма и узкий экран “приборки”, который растянулся по всей длине лобового стекла. Особое внимание привлекают рулевое колесо с достаточно тонким ободком и футуристичный центральный тоннель, где расположились крупные яркие кнопки управления системами автомобиля.
 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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