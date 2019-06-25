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25 июн 2019

BMW показала 600-сильный спортивный гибрид

BMW показала 600-сильный спортивный гибрид
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW на специальной конференции в Мюнхене представила гибридный концепт-кар Vision M Next. Прототип призван дать представление о бензоэлектрических автомобилях будущего, в том числе о модели i8 следующего поколения

BMW Vision M Next демонстрирует философию, которую баварцы называют «D-ACES», что образовано от пяти основных принципов будущего марки: design, autonomous driving, connectivity, electrification, services («дизайн, автономное управление, возможность взаимодействия с другими устройствами, электрификация и доступность различных сервисов»). Концепт-кар, по своему силуэту напоминающий нынешний i8, получил уникальное оформление передней и задней части кузова, которые окрашены в цвет Thrilling Orange. Плюс ко всему ряд элементов дают отсылку к оригинальной модели M1.

В движение прототип приводит 600-сильная гибридная силовая установка, в состав которой входят пара электромоторов, установленных на задней оси, и двухлитровый бензиновый ДВС. В режиме BOOST+ отдача агрегатов кратковременно увеличивается, обеспечивая суперкару разгон от 0 до 100 километров в час за три секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 километров в час.  К слову, водитель может выбрать езду только на электроэнергии – в этом случае запас хода составит около 100 километров.

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