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16 июл 2021

BMW показала «семерку» из девяностых

BMW показала «семерку» из девяностых

В рамках видеопроекта Inside BMW Group Classic компания BMW рассекретила невиданный ранее концепт-кар — прообраз флагманского седана ZBF-7er начала 90-х годов прошлого века

Вот все страдают из-за непонимания желаний немецких дизайнеров ставить гигантские решетки радиатора? А знаете, что эти намерения возникали у них еще 30 лет назад? Сомневаетесь – так взгляните на концепт – все на месте. Ладно, шутки-шутками, но концепт действительно интересен, и очень технологичен. Здесь есть все – скрытые дверные ручки и видеокамеры вместо зеркал, и прочие технологии. На секундочку, перед нами автомобиль из девяностых годов.

Седан выполнен как ходовой концепт — он может передвигаться самостоятельно, хотя и не ясно, какая именно силовая установка здесь используется. К слову, в BMW говорят, что концепт был хорошо принят руководством, однако причины, по которым концепт не был пущен в серию не озвучиваются

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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