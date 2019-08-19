BMW покажет концепт нового купе

Это произойдет во Франкфурте, а сам прототип должен лечь в основу новой четвертой серии

Если верить слухам, то у машины нового поколения будет более крупная фальшрадиаторная решетка, которая позволит развести модель с младшей 3 Series. Какие-то другие стилистические штрихи не раскрываются, но при этом многие технические характеристики новинка унаследует как раз от «трешки», например, трансмиссию, а также мультимедиа и системы помощи водителю.

Информация о двигателях также остается нераскрытой. К слову, в настоящее время BMW активно тестирует прототипы 4 Series следующего поколения на гоночном кольце Нюрбургринг, причем сначала шпионы засняли замаскированный кабриолет, чуть позже купе. Франкфуртский концепт даст представление не только о внешности обычной двухдверки, но и заряженной модификации М4.