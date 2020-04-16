BMW поможет пережить скуку коронавируса

Компания BMW придумала способ, как не дать заскучать своим поклонникам по всему миру, которые вынуждены проводить дни дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Баварцы выпустили набор развлечений для взрослых и детей: раскраски, пазлы и настольные игры

Всего предлагается пять видов развлечений, например, «Гонки» (для нее нужны игральные кости), «Найди пару», «Припаркуйся» и другие. Все они доступны для скачивания на сайте компании бесплатно – их достаточно распечатать. Правила прилагаются. Кроме того, на сайте BMW можно скачать раскраски.

Отметим, что это не первый бренд, который решил позаботиться таким образом о клиентах и поклонниках. Еще в марте Audi и Mercedes-Benz выпустили книжки с раскрасками, которые можно раскрашивать как цветными карандашами, так и на компьютере в любом графическом редакторе.