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16 апр 2020

BMW поможет пережить скуку коронавируса

BMW поможет пережить скуку коронавируса
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW придумала способ, как не дать заскучать своим поклонникам по всему миру, которые вынуждены проводить дни дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Баварцы выпустили набор развлечений для взрослых и детей: раскраски, пазлы и настольные игры

Всего предлагается пять видов развлечений, например, «Гонки» (для нее нужны игральные кости), «Найди пару», «Припаркуйся» и другие. Все они доступны для скачивания на сайте компании бесплатно – их достаточно распечатать. Правила прилагаются. Кроме того, на сайте BMW можно скачать раскраски.

Отметим, что это не первый бренд, который решил позаботиться таким образом о клиентах и поклонниках. Еще в марте Audi и Mercedes-Benz выпустили книжки с раскрасками, которые можно раскрашивать как цветными карандашами, так и на компьютере в любом графическом редакторе.

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