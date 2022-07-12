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12 июл 2022

BMW построила свой последний автомобиль с двигателем V12

BMW построила свой последний автомобиль с двигателем V12
Автор фото: фирма-производитель
Похоже, что эпоха мощных двигателей подходит к своему закату – даже производители спорткаров отказываются от таких силовых установок, чего уж говорить про тех, кто создает простые седаны и кроссоверы, вроде компании BMW, которая недавно заявила о постройке своего финального автомобиля с мотором V12.
Этим финальным автомобилем стал седан седьмой серии – еще в январе 2022 года баварцы заявили, что они приступили к выпуску «прощальной» версии 7-Series под названием Final V12. Сегодня с конвейера сошел последний (двенадцатый) автомобиль данной серии. Собственно, под капотом здесь располагается 600-сильный двигатель V12, который разгоняет тяжелый двухтонный седан до первой сотни за три с половиной секунды. 
 
BMW начала использовать 12-цилиндровые моторы на серийных автомобилях 35 лет назад. В 1987 году баварцы разработали 5-литровый атмосферный агрегат M70 V12, которым оснастили седан 750iL. Отметим, что подобные моторы BMW использовались и на автомобилях McLaren, и на автомобилях Rolls-Royce.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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