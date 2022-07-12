BMW построила свой последний автомобиль с двигателем V12

Похоже, что эпоха мощных двигателей подходит к своему закату – даже производители спорткаров отказываются от таких силовых установок, чего уж говорить про тех, кто создает простые седаны и кроссоверы, вроде компании BMW , которая недавно заявила о постройке своего финального автомобиля с мотором V12.

Этим финальным автомобилем стал седан седьмой серии – еще в январе 2022 года баварцы заявили, что они приступили к выпуску «прощальной» версии 7-Series под названием Final V12. Сегодня с конвейера сошел последний (двенадцатый) автомобиль данной серии. Собственно, под капотом здесь располагается 600-сильный двигатель V12, который разгоняет тяжелый двухтонный седан до первой сотни за три с половиной секунды.