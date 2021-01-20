BMW построит в России собственный завод?

Да, такое вполне может произойти, если верить словам главы российского подразделения компании

В целом, многие автомобили BMW, можно назвать, условно, конечно же, отечественными. Дело в том, что концерн уже долгое время работает с небезызвестным предприятием Автотор (Калининград), где происходит крупноузловая сборка прославленных немецких коней. Более того в 2013 году там планировалось построить полноценную производственную линию BMW, однако, этого так и не произошло из-за экономического кризиса.

Но выходит так, что в BMW не отказываются от строительства российского предприятия. «Мы считаем, что в этом году должно быть принято решение. Сейчас мы его рассматриваем в долгосрочном плане, чтобы оно было и надежным, и прибыльным и отвечало задачам нашей компании» - цитирует ТАСС главу российского офиса BMW Штефана Тойхерта. К сожалению, никакой конкретики на данный момент нет. Возможно, компания вернется к рассмотрению построения производства в индустриальном парке «Храброво». Напомним, что в 2018 году концерн, после переговоров с Минпромторгом, отказался от этих намерений, сославшись на нерентабельность.