Концерн BMW официально анонсировал строительство своего нового завода в Венгрии. В качестве площадки выбран Деберцен, находящийся в 200 километрах от столицы этой страны Будапешта

Новый завод станет первым новым предприятием баварского концерна в Европе за последние 20 лет. Самому «молодому» заводу BMW в Старом Свете почти 20 лет: строительство сборочной площадки в Лейпциге началось в 2000 году, а первые машины с ее конвейера сошли только через пять лет. Но в BMW обещают, что завод в Венгрии начнет собирать автомобили уже в следующем году.

В новое предприятие немцы инвестируют порядка миллиарда евро. Конкретные модели, которые будут собирать в Венгрии пока не названы. Производственные мощности позволят выпускать до 150 тысяч автомобилей в год, причем предприятие будет адаптировано к выпуску не только автомобилей с ДВС, но и гибридов с электромобилями.

А вот ситуация с российским заводом BMW пока остается в подвешенном состоянии. В концерне определились с регионом, площадкой выбрана Калининградская область. Была создана даже дочерняя структура. Но по данным Motorpage.ru BMW до сих пор ведет переговоры с российскими властями об объеме предоставляемых льгот.