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6 июн 2023

BMW потеряют одну из букв

BMW потеряют одну из букв
Автор фото: фирма-производитель

По традиции все бензиновые автомобили BMW обозначаются числовым индексом с литерой «i». Пример – 540i. Впрочем, совсем скоро от этой буквы откажутся

Причина подобного решения не уточняется, но есть мнение, что сделано это по указаниям маркетологов, которые хотят развести обычные машины и электрокары. Названия последних тоже содержат вышеуказанную литеру, а с учетом расширения «зеленой» модельной линейки специалисты попросту боятся путаницы.

При этом дизельные модификации легковых автомобилей и кроссоверов сохранят букву d в окончании. Также останутся буквы Х для обозначения полного привода и е — для гибридов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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