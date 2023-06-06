BMW потеряют одну из букв

По традиции все бензиновые автомобили BMW обозначаются числовым индексом с литерой «i». Пример – 540i. Впрочем, совсем скоро от этой буквы откажутся

Причина подобного решения не уточняется, но есть мнение, что сделано это по указаниям маркетологов, которые хотят развести обычные машины и электрокары. Названия последних тоже содержат вышеуказанную литеру, а с учетом расширения «зеленой» модельной линейки специалисты попросту боятся путаницы.

При этом дизельные модификации легковых автомобилей и кроссоверов сохранят букву d в окончании. Также останутся буквы Х для обозначения полного привода и е — для гибридов.