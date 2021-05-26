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26 май 2021

BMW представил M4 кабриолет

BMW представил M4 кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Баварцы представили новый спорткар M4 Competition Convertible, который получился мощнее предшественника.

Новый BMW M4 Competition Convertible оснастили 3,0-литровым шестицилиндровым рядным бензиновым мотором с наддувом. Мощность силовой установки превышает пятьсот лошадиных сил.  Любопытно, что кабриолет прошлого поколения был куда слабее – его мотор развивал на шестьдесят лошадей меньше. Если говорить о динамических характеристиках, то первую сотню автомобиль разменивает менее чем за четыре секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена на уровне 250 километров в час. Причем при добавлении пакета доработок «M Driver’s Package» ограничитель будет смещен на отметку в 280 километров в час.

Что касается внешности, то за исключением мягкого складного верха машина полностью повторяет обычную «четверку». Соответственно,  здесь присутствуют все фирменные черты  вроде гигантской решетки радиатора.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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