BMW представил M4 кабриолет

Баварцы представили новый спорткар M4 Competition Convertible, который получился мощнее предшественника.

Новый BMW M4 Competition Convertible оснастили 3,0-литровым шестицилиндровым рядным бензиновым мотором с наддувом. Мощность силовой установки превышает пятьсот лошадиных сил. Любопытно, что кабриолет прошлого поколения был куда слабее – его мотор развивал на шестьдесят лошадей меньше. Если говорить о динамических характеристиках, то первую сотню автомобиль разменивает менее чем за четыре секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена на уровне 250 километров в час. Причем при добавлении пакета доработок «M Driver’s Package» ограничитель будет смещен на отметку в 280 километров в час.

Что касается внешности, то за исключением мягкого складного верха машина полностью повторяет обычную «четверку». Соответственно, здесь присутствуют все фирменные черты вроде гигантской решетки радиатора.