BMW представил модель i4

Компания BMW обнародовала официальные характеристики электрического лифтбека i4, который появится на рынке уже осенью нынешнего года

Новинка получит два варианта силовых установок. Первый, он же базовый, имеет лишь один мотор, который расположен на задней оси. Его мощность составляет 342 лошадиных силы. Второй вариант уже двухмоторный - по одному на каждой оси. Общая мощность превышает отметку в 550 лошадиных сил. Аккумуляторный блок на обе версии един - на 90 киловатт-часов. Он обеспечивает достойные показатели по запасу хода - 590 километров для базовой версии и 500 для старшей.

Что касается оснащения, то уже в базе машину оснастят пневматической подвеской, лазерными фарами. В качестве опции будет предлагаться особая звуковая система силовой установки, которая включает в себя около сорока вариантов исполнения, каждый из которых был создан известным композитором Хансом Циммером.