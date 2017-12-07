Компания BMW была одним из пионеров среди массовых производителей, которая вывела на рынок ультрасовременные электромобиль (i3) и гибрид (i8). Однако обе машины — нишевые и продажи их не так высоки. И все ждали от баварцев, когда же они представят свой план по электрификации. И вот он раскрыт: до 2025 года компания представит 12 электромобилей и 13 гибридов.

До 2020 года никаких новостей ждать не стоит — именно тогда у баварцев появится силовая установка нового поколения, в которой электромотор, трансмиссия и супер-конденсатор будут объединены в одном корпусе. Первыми моделями с силовыми установками так называемого пятого поколения станут BMW X3 и электромобиль, который пока баварцы назвали iNEXT — седан по мотивам недавно показанного концепта I Vision Dynamics, конкурента Tesla Model 3. Мощность электродвигателей уже названа: 136, 258, 340 и 408 л.с.

Новые модели будут делаться на унифицированных модульных платформах, так что i3 и i8 сохранят свой уникальный статус: их база не подходит для разработки других машин. BMW унифицирует не только силовые установки и платформы, но и блоки батарей. Базовые версии моделей получат приставку 30e — запас их хода составит 450 километров, версии 40e смогут проехать 550 километров, а топовые 50e — уже 700 километров на одной зарядке.

