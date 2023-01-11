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11 янв 2023

BMW представит i5 уже в нынешнем году

BMW представит i5 уже в нынешнем году

BMW 5 серии сменит поколение и получит полностью электрическую версию к концу 2023 года. Это следует из официального заявления главы департамента продаж, Питера Нота

К сожалению, технических характеристик производитель на данный момент не раскрывает, однако инсайдеры сообщают, что силовая установка будет полностью заимствована у купе i4. То есть электрическая «пятерка» будет оснащена либо одним 350-сильным двигателем, или двумя моторами совокупной мощностью в 544 лошадиные силы. Запас хода должен составить около 450-500 километров.

Зато уже официально известно, что у i5 появится и заряженная версия с индексом «М». С большой долей вероятности ее оснастят 600-сильной силовой установкой от кроссовера iX.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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